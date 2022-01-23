Источник объяснил принцип работы железнодорожной платформы для ракет

Принцип работы железнодорожной платформы для запуска ракет космического назначения можно будет сравнить с системой разрабатываемого в настоящее время боевого ракетного комплекса «Баргузин». Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Принцип действия платформы будет похож, но это будет не скрытный поезд, а железнодорожная стартовая платформа, которая выезжает с ракетой из технического комплекса и в специально оборудованном тупике останавливается для вертикализации и пуска», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что такая ракета подходит для запуска только сверхлегких ракет, таких как «Крыло-СВ».

Ранее в воскресенье глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о планах компании начать запускать ракеты легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ.

Вести работу в этом направлении, отметил он, поручено инженерам и архитекторам НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина, а также других организаций «Роскосмоса».

В июле прошлого года эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев сообщил, что трех-пяти лет хватит для создания и отработки различных систем боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».

В 2019 году стало известно о возможном возрождении замороженного в 2017 году проекта «Баргузин». Тогда главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что с учетом имеющихся наработок эту идею можно будет быстро реализовать, и это ответ на выход США из ДРСМД.

По словам Евсеева, вероятно, проект был заморожен из-за того, что российское руководство планировало, что договор СНВ-3 будет продлен. Кроме того, сыграл свою роль финансовый вопрос.

Особенностью ракетного поезда «Баргузин» является его внешний вид, неотличимый от обычного товарного состава, который, соответственно, обеспечивает невозможность засечь его спутниками.