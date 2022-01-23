Рогозин сообщил о тысячах заказов в РФ на двигатели для спутников

Калининградское предприятие «Факел» получает тысячи заказов на изготовление деталей для спутников, что позволяет сделать вывод о возможном строительстве тысяч спутников в мире в ближайшие годы. Об этом сообщил 21 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Судя по косвенным признакам, таким, например, как заказы зарубежных спутникостроителей на наши электрореактивные двигатели, которые делают на калининградском предприятии «Факел», и заказы у него исчисляются тысячами, можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников», — цитирует его журнал «Русский космос».

Рогозин подчеркнул, что пройдет три–четыре года, и наступит дефицит пусковых мощностей, а не «схлопывание рынка» пусковых услуг, поскольку сейчас существует необходимость выводить новые спутники на орбиту.

В ноябре Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила о выводе на орбиту спутника дистанционного зондирования Gaofen-11-03. Отмечалось, что спутник будет использоваться для нужд городского развития и сельского хозяйства, а также при осуществлении землемерных работ, строительстве дорог, при предотвращении и ликвидации стихийных бедствий.

В конце декабря Дмитрий Рогозин сообщал о том, что в 2025–2026 годах в мире ожидается «пусковой бум», когда РФ начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера». Итого, по его словам, Россия ежегодно будет запускать от 50 до 75 ракет.

У российских ракетчиков есть компетенции для вывода на орбиту по несколько десятков аппаратов за один пуск, так специалисты «натренировались» на пусках спутников связи британской компании OneWeb, уточнил Рогозин.