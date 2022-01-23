Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На протест против COVID-пропусков во Франции вышли почти 40 тыс. человек
Мир
Сербия планирует купить у РФ два вертолета Ка-32 для тушения пожаров
Наука
Космонавт сообщил о переносе ряда выходов в открытый космос с МКС
Наука
Рогозин заявил о работе над запуском ракет с железнодорожных платформ
Мир
Глава ВМС ФРГ подтвердил информацию о своей отставке после слов о Крыме
Мир
Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Мир
Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии
Спорт
«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном
Спорт
Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Сюжет:

Рогозин сообщил о тысячах заказов в РФ на двигатели для спутников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградское предприятие «Факел» получает тысячи заказов на изготовление деталей для спутников, что позволяет сделать вывод о возможном строительстве тысяч спутников в мире в ближайшие годы. Об этом сообщил 21 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Степной полк: почему России по-прежнему не обойтись без Байконура
Беспорядки в Казахстане вновь привлекли внимание к проблемам российской космонавтики

«Судя по косвенным признакам, таким, например, как заказы зарубежных спутникостроителей на наши электрореактивные двигатели, которые делают на калининградском предприятии «Факел», и заказы у него исчисляются тысячами, можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников», — цитирует его журнал «Русский космос».

Рогозин подчеркнул, что пройдет три–четыре года, и наступит дефицит пусковых мощностей, а не «схлопывание рынка» пусковых услуг, поскольку сейчас существует необходимость выводить новые спутники на орбиту.

В ноябре Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила о выводе на орбиту спутника дистанционного зондирования Gaofen-11-03. Отмечалось, что спутник будет использоваться для нужд городского развития и сельского хозяйства, а также при осуществлении землемерных работ, строительстве дорог, при предотвращении и ликвидации стихийных бедствий.

В конце декабря Дмитрий Рогозин сообщал о том, что в 2025–2026 годах в мире ожидается «пусковой бум», когда РФ начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера». Итого, по его словам, Россия ежегодно будет запускать от 50 до 75 ракет.

У российских ракетчиков есть компетенции для вывода на орбиту по несколько десятков аппаратов за один пуск, так специалисты «натренировались» на пусках спутников связи британской компании OneWeb, уточнил Рогозин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022