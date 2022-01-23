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Сербия планирует купить у РФ два вертолета Ка-32 для тушения пожаров

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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы по покупке у России двух вертолетов Ка-32, которые он назвал «лучшими вертолетами для тушения пожаров». Об этом он заявил в субботу, 22 января, в эфире TV Pink.

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По его словам, Сербия закупает два российских «Камова» для МВД республики и ее противопожарной деятельности.

«Мы сейчас [с имеющейся техникой. — Ред.] можем носить ведро до 1 тыс. л, а «Камов» несет 5 тыс. л. И вы за два вылета можете сделать то, что за 10 вылетов [делают] с другими вертолетами», — объяснил Вучич.

По его мнению, это лучшие вертолеты для тушения пожаров. Президент Сербии выразил уверенность в том, что с их помощью они смогут помочь всем в регионе.

Ранее, 25 декабря 2021 года, президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили поставки газа.

Накануне Вучич заявил, что планирует провести телефонные переговоры с Путиным и попросить о дополнительных объемах газа для Сербии. Он отметил, что речь идет о дополнительных 6 млн куб. м газа для республики.

Владимир Путин заверил Александра Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа.

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