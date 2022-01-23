Скончалась актриса из «Зойкиной квартиры» Ольга Шрамко

Советская и российская актриса кино и театра Ольга Шрамко скончалась на 58-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщил музей-заповедник «Михайловское» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы музея, она умерла еще 13 января.

Шрамко с 2016 года служила в «Михайловском» сначала в качестве экскурсовода, а затем методиста научно-просветительской деятельности. Зрителям кино она запомнилась по фильмам «Зойкина квартира», «Трава зелена», «Женщина дня».

«Ольга Юрьевна Шрамко была настоящим интеллигентом, умеющим делиться своими знаниями, слушать и чувствовать своего собеседника или находящуюся перед ней аудиторию», — оценили ее деятельность в музее.

Шрамко также служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола («Балтийский дом»).