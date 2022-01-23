Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Космонавт сообщил о переносе ряда выходов в открытый космос с МКС
Наука
Рогозин заявил о работе над запуском ракет с железнодорожных платформ
Мир
Глава ВМС ФРГ подтвердил информацию о своей отставке после слов о Крыме
Мир
Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Мир
Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии
Спорт
«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном
Спорт
Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Мир
Зеленский пообещал провозгласить акт объединения с Донбассом и Крымом
Мир
Посла ФРГ вызвали в МИД Украины из-за непредоставления Киеву оружия

Скончалась актриса из «Зойкиной квартиры» Ольга Шрамко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советская и российская актриса кино и театра Ольга Шрамко скончалась на 58-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщил музей-заповедник «Михайловское» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы музея, она умерла еще 13 января.

Шрамко с 2016 года служила в «Михайловском» сначала в качестве экскурсовода, а затем методиста научно-просветительской деятельности. Зрителям кино она запомнилась по фильмам «Зойкина квартира», «Трава зелена», «Женщина дня».

«Ольга Юрьевна Шрамко была настоящим интеллигентом, умеющим делиться своими знаниями, слушать и чувствовать своего собеседника или находящуюся перед ней аудиторию», — оценили ее деятельность в музее.

Шрамко также служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола («Балтийский дом»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022