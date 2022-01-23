Россиянка погибла в ДТП с участием автобуса в Аргентине

Гражданка России погибла в результате столкновения во вторник, 18 января, автобуса с грузовиком в Аргентине. Гибель девушки в субботу, 22 января, подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в южноамериканской республике Георгий Полин.

Он сообщил в беседе с ТАСС, что находится на связи с семьей погибшей. Сейчас решается вопрос о вывозе тела либо праха.

По данным аргентинского новостного портала Infobae, автобус столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. В результате аварии пострадали 12 человек. Других погибших, кроме россиянки, нет.

Автобус направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе. Водителю автобуса было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщает Infobae, россиянка некоторое время работала моделью в Аргентине, а на следующей неделе должна была вернуться в Россию.

Ранее, 18 января, сообщалось, что шесть россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане. Авария случилась утром 17 января. Автокатастрофа с участием трех автобусов произошла на шоссе Баваро-Макао – Мичес, примерно в 2 км от отеля. По предварительным данным, погиб один человек и 15 человек получили ранения, включая туристов.