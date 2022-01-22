Источник рассказал о состоянии мальчика после нападения в Пензе

10-летний мальчик, которого во дворе дома в Пензе неизвестный несколько раз ударил по голове тупым предметом, уже перенес операцию, сейчас он находится в обычной палате. Об этом сообщило 22 января «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Мальчика 20 января прооперировали, сегодня перевели из реанимации в общую палату», — сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу стало известно, что 20 января неизвестный молодой человек напал на 10-летнего мальчика во дворе дома в Пензе и скрылся. В настоящее время следователи устанавливают личность нападавшего.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Региональное управление СК на основании имеющейся видеозаписи передало приметы молодого человека, напавшего на ребенка. Предположительно, молодой человек на вид 16–25 лет обладает ростом 170–180 см, он худощавого телосложения. Во время нападения был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном, предположительно зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки. За спиной у него был рюкзак черного цвета, отмечается в сообщении.

Прокуратура региона взяла под контроль ход расследования уголовного дела.