Возбуждено дело об убийстве после исчезновения девушки под Саратовом

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево в Саратовской области. Об этом 22 января сообщило на официальном сайте региональное управление СК РФ.

«По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сказано в материале пресс-службы СК.

14 января 17-летняя девушка ушла из техникума в городе Ртищево Саратовской области и пропала, о ее местонахождении до настоящего времени неизвестно.

Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд «ЛизаАзерт». Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

При этом 22 января на сайте одного из интернет-изданий было опубликовано видеообращение 17-летней пропавшей без вести девочки. В нем она сообщила, что не подвергалась противоправным действиям со стороны третьих лиц. Следователи продолжают поиски подростка.

Ранее в субботу стало известно, что в Кирове нашли живым пропавшего накануне 11-летнего Богдана Ф. Подробности произошедшего с ребенком не раскрываются.