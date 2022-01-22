МИД Германии опроверг данные о сокращении штата посольства на Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Германии опровергло ранее появившиеся в СМИ сообщения о планах по эвакуации семей сотрудников немецкого посольства на Украине. Об этом сообщает в субботу, 22 января, агентство DPA.

По сообщению агентства, в германском внешнеполитическом ведомстве отметили, что диппредставительство в настоящее время не проводит каких-либо «мер по сокращению персонала посольства» или же по эвакуации членов их семей.

«Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в субботу издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации сотрудников посольства и их семей в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

21 января корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлисон рассказал, что Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей своих дипломатов на Украине. При этом в самом Госдепе подобные сведения опровергли.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, 18 января сообщила о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. При этом она не смогла дать оценку причинам, по которым это должно было произойти.

За день до этого газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

15 января, Псаки сообщила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.