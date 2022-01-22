Семь человек погибли при взрыве микроавтобуса в Афганистане

Семь человек погибли, еще десять получили ранения в результате взрыва микроавтобуса в городе Герат, центре одноименной провинции на западе Афганистана. Об этом в субботу, 22 января, сообщило местное информационное агентство Bakhtar со ссылкой на главврача больницы, куда были доставлены пострадавшие.

Отмечается, что после ночного взрыва в больницу были доставлены семь погибших и десять раненых.

По словам главврача Джалали, четверо из погибших и пятеро получивших ранения — женщины. Журналисты в соцсетях сообщают, что пострадали и дети, в том числе девочки младшего возраста.

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подтвердило факт взрыва в Герате. Однако ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее, 16 января, в результате взрыва в афганском Кабуле погибли двое детей. Отмечается, что бомба взорвалась в автомобиле талибов, убила двоих детей и ранила еще несколько мирных жителей.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.