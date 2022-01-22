В Пензе ищут избившего 10-летнего ребенка юношу

Неизвестный молодой человек напал на 10-летнего мальчика во дворе дома в Пензе и скрылся, следователи устанавливают личность нападавшего. Об этом сообщает 22 января Следственный комитет (СК) России по региону.

По данным следствия, днем 20 января неизвестный напал на ребенка у дома №2 по улице Глазунова в Пензе. Он нанес мальчику не менее трех ударов тупым твердым предметом в область головы, причинив тяжкий вред здоровью, а затем скрылся с места происшествия.

«Несовершеннолетний госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Следователи устанавливают личность преступника.

Региональное управление СК на основании имеющейся видеозаписи передало приметы молодого человека, напавшего на ребенка.

Предположительно, молодой человек на вид 16–25 лет обладает ростом 170–180 см, он худощавого телосложения. Во время нападения был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном, предположительно зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки. За спиной у него был рюкзак черного цвета, отмечается в сообщении.

Прокуратура региона взяла под контроль ход расследования уголовного дела, а также начала проверку условий воспитания и обучения пострадавшего ребенка.

Ранее, 17 января, РЕН ТВ опубликовал запись с камеры, на которую попал момент избиения многодетной матерью своего ребенка. Инцидент произошел в подъезде дома в поселке Юганец Нижегородской области. Судя по кадрам, мать избила сына даже ногами. Также она кричала на мальчика, используя нецензурную брань, и требовала, чтобы тот перестал плакать. Удары пришлись и на голову. Мальчик безуспешно пытался закрыться руками. В итоге женщина вытащила сына из подъезда.