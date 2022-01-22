Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии
Спорт
«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном
Спорт
Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Мир
Зеленский пообещал провозгласить акт объединения с Донбассом и Крымом
Мир
Посла ФРГ вызвали в МИД Украины из-за непредоставления Киеву оружия
Мир
Госдеп США начнет эвакуацию семей своих дипломатов на Украине
Общество
В Петербурге остановили работу 20 работавших без QR-кодов ресторанов
Мир
В Киеве растянули 500-метровый украинский флаг в честь Дня соборности
Спорт
Россиянки стали вторыми на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Семья с ребенком погибла в ДТП с двумя грузовиками в Чувашии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Чувашии. Об этом сообщает в субботу, 22 января, пресс-служба управления ГИБДД республики.

Ловушка обстоятельств: как дорожника осудили за смертельное ДТП
Повлияет ли новгородский прецедент на судебную практику

Уточняется, что авария произошла в субботу около 19:30 на 601-м км автодороги М-7 возле деревни Юваново в Ядринском районе.

По предварительной информации, водитель автомашины Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. В результате водитель легковой машины и два его пассажира, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте.

Ранее в субботу в подмосковных Люберцах столкнулись пять транспортных средств, пострадал один человек. Авария произошла в 9:35 мск в СНТ «Заречное» в деревне Мотяково. По предварительной информации, КамАЗ, ехавший из деревни Марусино в сторону Торбеево, столкнулся с маршруткой, двигавшейся в попутном направлении.

После этого «Газель» врезалась в легковую иномарку, а грузовик, оказавшийся на встречной полосе движения, столкнулся еще с двумя иномарками. Госпитализирована женщина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022