Семья с ребенком погибла в ДТП с двумя грузовиками в Чувашии

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Чувашии. Об этом сообщает в субботу, 22 января, пресс-служба управления ГИБДД республики.

Уточняется, что авария произошла в субботу около 19:30 на 601-м км автодороги М-7 возле деревни Юваново в Ядринском районе.

По предварительной информации, водитель автомашины Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. В результате водитель легковой машины и два его пассажира, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте.

Ранее в субботу в подмосковных Люберцах столкнулись пять транспортных средств, пострадал один человек. Авария произошла в 9:35 мск в СНТ «Заречное» в деревне Мотяково. По предварительной информации, КамАЗ, ехавший из деревни Марусино в сторону Торбеево, столкнулся с маршруткой, двигавшейся в попутном направлении.

После этого «Газель» врезалась в легковую иномарку, а грузовик, оказавшийся на встречной полосе движения, столкнулся еще с двумя иномарками. Госпитализирована женщина.