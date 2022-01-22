В ДНР отметили отсутствие планов по наступлению

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление. Об этом сообщил в субботу, 22 января, глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ДНР наблюдает у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тыс. украинских военных, техника поступает постоянно.

«Мы же со своей стороны готовы (к нападению со стороны Украины — Ред.), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем <…> Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

21 января заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о том, что Киев активно готовится к военным действиям, к линии соприкосновения в Донбассе были переброшены восемь единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».

В тот же день представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, советник главы республики Родион Мирошник рассказал, что обстановка в Донбассе напряженная. По его словам, фиксируется стягивание Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.