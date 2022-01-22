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Суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска по делу о взятке

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Замглавы администрации подмосковного Воскресенска Александра Савкина отправили под стражу по делу о получении взятки. Об этом сообщили в прокуратуре региона 22 января.

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«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении заместителя главы городского округа Воскресенск, обвиняемого в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу до 20.03.2022», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Накануне в отношении Савкина было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По данным следствия, в марте 2021 года Савкин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере 160 тыс. рублей. В обмен подозреваемый обещал предпринимателю контракт на работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в Воскресенске.

По информации «Известий», в рамках дела был задержан руководитель дорожно-строительного предприятия «МКУ благоустройство и озеленение» Владислав Пупышев.

В администрации Воскресенска Савкин курировал вопросы благоустройства и дорожного хозяйства.

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