Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном
Спорт
Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Мир
Зеленский пообещал провозгласить акт объединения с Донбассом и Крымом
Мир
Посла ФРГ вызвали в МИД Украины из-за непредоставления Киеву оружия
Мир
Госдеп США начнет эвакуацию семей своих дипломатов на Украине
Общество
В Петербурге остановили работу 20 работавших без QR-кодов ресторанов
Мир
В МИДе предупредили о возможных провокациях со стороны США и Украины
Мир
В Киеве растянули 500-метровый украинский флаг в честь Дня соборности
Спорт
Россиянки стали вторыми на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Байер» подписал контракт с иранским нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Об этом сообщает в субботу, 22 января, пресс-служба германской команды в Twitter.

«Меня сложно представить болеющим за «Спартак»
Легенда «Зенита» Андрей Аршавин — о Карпине, отмене лимита, скандале на жеребьевке ЛЧ и развитии молодых футболистов

Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Оно будет действовать до 2027 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Нападающий перешел в «Зенит» в феврале 2019-го. В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее, 10 января, стало известно, что форвард самарского ФК «Крылья Советов» Иван Сергеев перешел в «Зенит».

Игроком «Крыльев Советов» спортсмен стал в августе 2020 года. В своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив тем самым рекорд лиги.

В июле 2021-го экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев перешел в немецкий футбольный клуб «Байер». Футболист подписал контракт с клубом до 2023 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022