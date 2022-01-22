«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном

Футбольный клуб «Байер» подписал контракт с иранским нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Об этом сообщает в субботу, 22 января, пресс-служба германской команды в Twitter.

Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Оно будет действовать до 2027 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Нападающий перешел в «Зенит» в феврале 2019-го. В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее, 10 января, стало известно, что форвард самарского ФК «Крылья Советов» Иван Сергеев перешел в «Зенит».

Игроком «Крыльев Советов» спортсмен стал в августе 2020 года. В своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив тем самым рекорд лиги.

В июле 2021-го экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев перешел в немецкий футбольный клуб «Байер». Футболист подписал контракт с клубом до 2023 года.