Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске

Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитано техническое поражение в партии седьмого тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее из-за отказа играть в маске. Об этом сообщает в субботу, 22 января, пресс-служба турнира.

«Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Дубов не явился на партию, в связи с чем ему было засчитано техническое поражение. При этом россиянин указал, что принципиально отказывается играть в маске.

Вместе с тем экспресс-тест Дубова на коронавирус дал отрицательный результат. В настоящий момент ожидают результат ПЦР-теста.

Ранее, 28 декабря 2021 года, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл 17-летнему Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана на тай-брейке чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

При этом в тот же день Непомнящий обыграл польского спортсмена Яна-Кшиштофа Дуду и американца Тимура Гареева, писала газета «Спорт-Экспресс».