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Der Spiegel узнало о недовольстве МИД ФРГ из-за заявлений главы ВМС о Крыме

Der Spiegel: МИД ФРГ недовольно высказываниями главы ВМС о Крыме
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Заявления главы ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха о Крыме вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Об этом сообщает в субботу, 22 января, издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

В частности, Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт». Он указал, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

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Согласно сведениям Der Spiegel, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт после подобных высказываний позвонила по видеосвязи генеральному инспектору вооруженных сил ФРГ Эберхарду Цорну и консультанту по связям с общественностью.

Теперь, как отмечает издание, 24 января Шёнбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором. Однако сам генерал подчеркивал, что его слова являются личным мнением.

Ранее в этот день МИД Украины выступил с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны. Позже, в частности в связи с заявлениями Шёнбаха, посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в украинское ведомство.

8 января политолог Стивен Сабо заявил, что США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. По его словам, одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ.

Спустя день экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав страны. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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