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В музее Ельцина назвали большой утратой кончину фотографа Донского

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Директор музея первого президента России Бориса Ельцина Олег Лутохин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего личного фотографа экс-главы государства Дмитрия Донского.

О смерти журналиста стало известно ранее в этот день, 22 января.

«Да, это большая утрата. В музее очень много его фотографий», — сказал Лутохин «РИА Новости».

Он напомнил, что именно в «Ельцин Центре» в 2018 году состоялась персональная выставка Донского под названием «Параллельные миры: политика и спорт». Лутохин допустил воссоздание выставки в память о журналисте.

Донской скончался на 86-м году жизни после болезни. О дате прощания с ним пока не сообщалось.

Дмитрий Донской — лауреат более ста международных премий, в том числе обладатель награды World Press Photo «Золотой глаз». Международный союз журналистов присвоил Донскому звание «Международный мастер пресс-фото». С Ельциным он работал в период с 1991 по 1997 год.

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