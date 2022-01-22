Биатлонист Бабиков рассказал о проблеме общения в сборной России

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал газете «Спорт-Экспресс», что ему хотелось бы поменять в коллективе, и назвал проблему, которая, по его мнению, сегодня существует в сборной.

По словам спортсмена, ему не хватает дружеского общения в команде, однако он не знает, как это изменить.

«Нет дружеского общения. Чтобы всем вместе посидеть, обсудить. Не думаю, что причина этому пандемия. Так сложилось. Кому-то надо взять на себя бремя ответственности. Не хватает этого. Как это изменить... Я не капитан команды. Я шестой номер команды», — сказал Бабиков после финиша масс-старта в Антхольце.

По итогам соревнований, которые состоялись 22 января в рамках седьмого этапа Кубка мира, Бабиков занял десятое место. Его соотечественник Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, однако на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы. В результате победу одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

20 января Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка. Спортсмен преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Эта победа стала для Бабикова второй на этапах Кубка мира в карьере, до этого он побеждал в сезоне-2016/17.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. Бабиков был включен в состав сборной России в качестве запасного.