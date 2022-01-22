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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девочки в Забайкальском крае

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девочки, которую загрызли собаки в Забайкалье
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели семилетней девочки, которую загрызли бродячие собаки в селе Домна в Забайкальском крае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 января.

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О происшествии стало известно ранее в этот день. Животные напали, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор.

«Учитывая трагические обстоятельства происшествия, председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем», — указано в заявлении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая Русановым. Проводится осмотр места, допрашиваются очевидцы и свидетели.

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