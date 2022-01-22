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Более 120 собак обнаружили в квартире жительницы Тольятти

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Волонтеры ищут новых хозяев для 120 собак, которых они обнаружили в квартире жительницы Тольятти. Пост с просьбой приютить истощенных животных появился 22 января в группе местного приюта в соцсети «ВКонтакте».

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Зоозащитники отмечают, что с таким количеством собак, содержащихся в одной квартире, они столкнулись впервые.

«Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые — около 120 или даже больше. Их просто не сосчитать. Собаки зашуганные, есть дикуши. Голодные, истощенные. Питаются своими экскрементами. Если собака родила и их вовремя не спрятали, то ели и щенков. Несколько трупов щенков с выеденными животами лежат у нее (хозяйки. — Ред.) на балконе», — говорится в сообщении.

По информации волонтеров, изначально женщина держала восемь собак для разведения, в основном болонок, такс и пуделей. Часть животных уже забрали.

«Мы смогли забрать сегодня 17 хвостов. И то можно сказать с боем! Так как эта дама пыталась препятствовать», — написали зоозащитники.

По информации РЕН ТВ, на россиянку регулярно жаловались соседи, их донимал оглушительный собачий лай. Предположительно, у женщины проблемы с психикой.

27 апреля сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, обязывающий владельцев домашних животных регистрировать их для идентификации и учета. Отмечалось, что данная инициатива позволит решить ряд важных вопросов, к примеру облегчить поиск потерявшегося животного или привлечь к ответственности недобросовестных владельцев за брошенных или напавших на человека животных.

Закон об обязательной маркировке и учете домашних животных вступит в силу в сентябре этого года.

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