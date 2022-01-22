Куба отменила сертификаты о вакцинации для туристов из РФ в составе групп

Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих в страну в составе туристических групп. Теперь россияне освобождены от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, передавала в пятницу, 21 января, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«При въезде на Кубу у российских туристов больше не будут требовать никаких документов, подтверждающих отсутствие ковида. Также не будет и никаких тестов в отелях при заселении и во время отдыха», — отметили в АТОР.

В посольстве Кубы в Москве АТОР рассказали, что решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе. Кроме того, в дипмиссии заверили, что на Кубе наблюдается высокий уровень вакцинации местного населения — более 90%.

Вместе с тем обязательным требованием для поездки на Кубу остается заполнение электронной формы D'Viajeros. В анкете должны быть, в частности, паспортные данные путешественника, дата и номер рейса, информация о багаже, аэропорте прилета и сведения о медицинском документе, с которым пассажир въезжает на Кубу.

С 22 января в Египте поменяли правила въезда для туристов в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса.

В свою очередь, в АТОР пояснили, что въезжающих в Египет через аэропорты Каира и Александрии, ждет проверочный тест на антиген в случае несоответствия ПЦР-теста или прививочного сертификата требуемым стандартам. Очень важно, чтобы туристы, отправляющиеся в Египет с тестом ПЦР, убедились в наличии на нем QR-кода, отметили в АТОР.

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