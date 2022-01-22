Индийские медики провели вакцинацию в горных районах страны

В Индии вакцинация добралась до горных районов. Медики в сопровождении военных побывали в отдаленных деревнях. Прививочная кампания прошла в штате Джамму и Кашмир. Уколы местным жителям делали на улице во время снегопада, передает телеканал «Известия». В стране выявили еще 337 тыс. случаев заражения COVID-19. За сутки в стране от последствий коронавируса умерло 488 человек. По общему числу инфицированных Индия на втором месте в мире.

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