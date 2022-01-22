Противники ковид-пропусков вышли на протесты во Франции

В центре Парижа прошли массовые акции против вакцинных пропусков, которые начнут действовать во Франции с 24 января. Об этом сообщает в субботу, 22 января, корреспондент «Известий».

В настоящий момент в Париже собрались более сотни граждан, выступающих против нововведения. Французы требуют отменить пропуска о вакцинации, которые ввели на смену санитарным сертификатам.

На опубликованных кадрах с места событий можно заметить, как множество людей передвигаются по улицам Парижа. В руках у участников акций лозунги и флаги. При этом рядом с выступающими находятся полицейские, которые наблюдают за происходящим.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране с 24 января вакцинный пропуск будут спрашивать у всех старше 16 лет при посещении концертных площадок, стадионов, ресторанов. Кроме того, такой сертификат станет обязательным и для перелетов, передавал телеканал France 24.

12 января в столице Болгарии городе Софии также прошла массовая акция. Она была организована партией «Возрождение», выступающей против введения сертификатов о вакцинации для посещения общественных мест.