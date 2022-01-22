В Киеве растянули 500-метровый украинский флаг в честь Дня соборности

Жители Киева растянули в центре города флаг Украины длиной 500 м в честь Дня соборности, который празднуется 22 января. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

На кадрах видно, что люди выстроились в живую цепь и держат в руках огромное полотно. Демонстрация протянулась от Софийской площади до Михайловской площади.

Также в городе проходит шествие в память о погибших на майдане во время протестов в 2014 году. Люди держат в руках флаги Украины и фотографии погибших, цветы и свечи.

День соборности посвящен воссоединению Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство.

Накануне жители Украины отметили День достоинства и свободы — государственный праздник, который граждане называют годовщиной евромайдана.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади — майдане — начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека. Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов. Первая — активисты, которые позже сами во всем признались; вторая — грузинские снайперы; о третьих до сих пор мало что известно.