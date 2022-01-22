В ОПЗЖ заявили о заинтересованности в диалоге парламентов Украины и России

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) отметили, что русский и украинский народы заинтересованы в открытом диалоге между парламентами двух стран и приветствуют формирование в Госдуме группы по связям с Верховной радой. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 января, заявлении на сайте политсилы.

По мнению партии, отсутствие политической воли у руководства Украины для урегулирования конфликта на юго-востоке страны, курс на русофобию и разжигание ненависти, в том числе путем распространения открытой лжи и информационных провокаций, — всё это требует создания открытой и честной инициативы по ведению широкой дискуссии. И эта дискуссия должна касаться не только Минских соглашений, но и множества других вопросов. В частности, восстановления экономического сотрудничества между странами, защиты русского языка и русскоязычного населения, обеспечения права граждан на медицинскую помощь, в частности на эффективную защиту от COVID-19.

«Особая актуальность такого диалога между парламентами наших стран обусловлена полной неспособностью президента Украины [Владимира] Зеленского решать подобные задачи на своем уровне», — утверждают авторы обращения.

Со своей стороны представители партии заявили, что являются «последовательным и принципиальным приверженцем межпарламентского диалога» между двумя странами и готовы приложить все усилия, чтобы такой диалог продолжался.

Ранее, в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами Украины и России. Однако Верховная рада IX созыва отказалась от создания такой группы. Поэтому в ноябре того же года по инициативе партии было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина–Россия–Германия–Франция».

21 января текущего года сопредседатель партии Юрий Бойко заявил, что властям Украины нужно перестать «твердить мантру о скором вступлении в НАТО» и начать прямой диалог с Москвой. Таким образом он прокомментировал состоявшиеся в тот день переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Женеве.

В тот же день в Москве координатором сформированной в Госдуме группы по связям с Верховной радой был назначен депутат от «Единой России» Евгений Попов. Он заверил, что группа будет общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами. По словам Попова, у его коллег есть желание «приподнять» отношения с Украиной, которые на данный момент «зарылись в ил».