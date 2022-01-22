Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Мир
Зеленский пообещал провозгласить акт объединения с Донбассом и Крымом
Мир
Посла ФРГ вызвали в МИД Украины из-за непредоставления Киеву оружия
Мир
Госдеп США начнет эвакуацию семей своих дипломатов на Украине
Общество
В Петербурге остановили работу 20 работавших без QR-кодов ресторанов
Мир
В МИДе предупредили о возможных провокациях со стороны США и Украины
Мир
В Киеве растянули 500-метровый украинский флаг в честь Дня соборности
Спорт
Россиянки стали вторыми на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Мир
Посол Украины заявил о готовности Зеленского к переговорам с Путиным
Мир
Политсоветники «нормандской четверки» встретятся 25 января в Париже

В ОПЗЖ заявили о заинтересованности в диалоге парламентов Украины и России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) отметили, что русский и украинский народы заинтересованы в открытом диалоге между парламентами двух стран и приветствуют формирование в Госдуме группы по связям с Верховной радой. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 января, заявлении на сайте политсилы.

Лишение прав: Путин раскритиковал закон Киева о коренных народах
Разговоры о вступлении Украины в НАТО нельзя считать простой «болтовней», уверен президент РФ

По мнению партии, отсутствие политической воли у руководства Украины для урегулирования конфликта на юго-востоке страны, курс на русофобию и разжигание ненависти, в том числе путем распространения открытой лжи и информационных провокаций, — всё это требует создания открытой и честной инициативы по ведению широкой дискуссии. И эта дискуссия должна касаться не только Минских соглашений, но и множества других вопросов. В частности, восстановления экономического сотрудничества между странами, защиты русского языка и русскоязычного населения, обеспечения права граждан на медицинскую помощь, в частности на эффективную защиту от COVID-19.

«Особая актуальность такого диалога между парламентами наших стран обусловлена полной неспособностью президента Украины [Владимира] Зеленского решать подобные задачи на своем уровне», — утверждают авторы обращения.

Со своей стороны представители партии заявили, что являются «последовательным и принципиальным приверженцем межпарламентского диалога» между двумя странами и готовы приложить все усилия, чтобы такой диалог продолжался.

Ранее, в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами Украины и России. Однако Верховная рада IX созыва отказалась от создания такой группы. Поэтому в ноябре того же года по инициативе партии было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина–Россия–Германия–Франция».

21 января текущего года сопредседатель партии Юрий Бойко заявил, что властям Украины нужно перестать «твердить мантру о скором вступлении в НАТО» и начать прямой диалог с Москвой. Таким образом он прокомментировал состоявшиеся в тот день переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Женеве.

В тот же день в Москве координатором сформированной в Госдуме группы по связям с Верховной радой был назначен депутат от «Единой России» Евгений Попов. Он заверил, что группа будет общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами. По словам Попова, у его коллег есть желание «приподнять» отношения с Украиной, которые на данный момент «зарылись в ил».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022