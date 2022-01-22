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Бойца ММА Тактарова избили в Мексике

Боец Тактаров сообщил, что его избили члены «мафиозной группы» в Мексике
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Неизвестные избили в Мексике бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова. Спортсмен сообщил 22 января в своих соцсетях, что за нападением на него стоит некая «супермафиозная структура».

«Бьют сзади по голове. Думаю, что бейсбольной битой. [У меня] гематома внутренняя. <...> Очнулся от того, что я задыхаюсь. У меня майка была на носу. Я хотел дышать, а меня били. Один прыгал на наручниках, а наручники у меня были застегнуты за спиной», — рассказал боец ММА.

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Пострадавший вспоминает, что ему около 30–40 минут связывали ноги какой-то леской.

Как пояснил Тактаров, неизвестные наносили удары, даже когда он оказался на земле, по нему «скакали» около десяти человек.

Ранее, 21 декабря, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

Спортсмен заступился за свою девушку керлингистку Анну Сидорову после того, как незнакомцы начали ее оскорблять. Словесная перепалка впоследствии переросла в драку. В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и был госпитализирован.

Двоих хулиганов, избивших Соловьева, задержали в тот же день по горячим следам. Задержанные оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело.

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