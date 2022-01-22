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Цена биткоина опустилась ниже $35 тыс. впервые с июля

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Стоимость биткоина снизилась до $35 тыс. впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют в субботу, 22 января, данные площадки Investing.com по состоянию на 17:54 мск.

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Так, биткоин дешевел до $35,16 тыс. При этом, согласно сведениям портала CoinMarketCap, криптовалюта на 14:26 мск падала на 9% — до $34,9 тыс.

Накануне цена биткоина в ходе торговой сессии снизилась до $37,95 тыс. впервые с августа 2021 года. На 15:45 мск курс биткоина падал более чем на 10%.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский 10 января заявил, что ситуация для покупателей биткоина складывается плохо: котировки нацелены на уровень в $30 тыс. По его словам, поиск новостных причин на криптовалютном рынке — это пустая трата времени.

20 декабря Хомский рассказал «Известиям», что инвестировать в криптовалюты сейчас гораздо безопаснее, чем два-три года назад, поскольку рынок повзрослел: на него пришли крупные игроки из традиционных финансов, появились новые инвестиционные инструменты, создалась понятная инфраструктура.

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