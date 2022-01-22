В Петербурге остановили работу 20 работавших без QR-кодов ресторанов

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу провело осмотр 20 заведений общепита города, установив, что рестораны работали ночью без QR-кодов. По результатам проверки принято решение временно приостановить работу всех 20 заведений, сообщается в субботу, 22 января, на сайте ведомства.

В Петербурге со 2 января посещение предприятий общепита и непродовольственных магазинов возможно лишь при наличии сертификата с QR-кодом о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Власти города обязали предприятия проверять наличие QR-кода на входе в заведение, при приеме заказа и при оплате на кассе.

В СК уточнили, что в отношении заведений общепита составлено 32 протокола об административных правонарушениях. Заведения нарушали законодательство в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Были изъяты мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы, компьютеры, видеорегистраторы и кассовые аппараты.

В отношении 103 посетителей ресторанов составлены протоколы об административных правонарушениях.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что правительство по поручению президента России Владимира Путина разработало план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они в том числе должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному более резкому увеличению числа больных.

Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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