Боксер Бабанин оценил подготовку Дацика перед боем с Дукаевым

Российский боец Вячеслав Дацик значительно «прибавил» в боксе, и поэтому его следующему сопернику Зелимхану «Пулеметчику» Дукаеву 28 января придется на ринге непросто. Об этом 22 января заявил боксер Максим Бабанин, комментируя главный бой турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бабанин добавил, что Дацик не особо подавал надежду в первых боях после выхода из тюрьмы.

«А потом он очень сильно прибавил в боксе. Может, я забегаю вперед, но я отдам предпочтение Дацику», — сказал спортсмен.

Боксер рассказал, что видел бои Зелимхана Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

В рамках вечера на ринг также выйдут Макс Щербаков, более известный как Топор, и Максим Новоселов. По мнению Бабанина, у каждого из соперников есть свои преимущества и недостатки.

Ранее свои прогнозы озвучил боксер Григорий Дрозд. По его словам, в последнее время ему начал больше нравиться Дацик функциональной подготовкой. Спортсмен станет серьезным соперником для Пулеметчика, отметил он.

Максима Новоселова ждет триумф в поединке с Максимом Топором, уверен спортсмен.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.