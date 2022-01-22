В загсах Ростовской области разрешили громко смеяться

В загсах Ростовской области из правил поведения исключили запрет на громкий смех во время торжественной церемонии бракосочетания. Об этом сообщило в пятницу, 21 января, управление записи актов гражданского состояния региона.

17 января в силу вступило постановление о порядке проведения церемоний заключения брака в Ростовской области. В частности, там появился запрет на смех. Это нововведение вызвало общественный резонанс.

«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет в порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке органами записи актов гражданского состояния формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», — указано в заявлении.

Теперь, согласно новой формулировке, речь идет о громких разговорах, в том числе по телефону, и иных действиях, мешающих проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС.

Ранее, в октябре 2021 года, глава Минюста РФ Константин Чуйченко предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре, а выписки из реестра выдавать по требованию. Так, с новыми изменениями у людей не будет необходимости оформлять бумажные документы, при этом они смогут оперативно получить в любой момент выписку из реестра в электронном или бумажном виде.