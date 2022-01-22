Посол Украины заявил о готовности Зеленского к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник, пишет 22 января издание Handelsblatt.

По его словам, украинский лидер готов в «любое время вести прямые переговоры с президентом Путиным», но Москва «неоднократно и резко отвергала этот диалог и протянутую руку Киева».

Мельник полагает, что за возобновление нормандского формата по ситуации на юго-востоке Украины (РФ, ФРГ, Франция и Украина) должен лично выступать канцлер ФРГ Олаф Шольц. Это «крайне важно», отметил дипломат.

Также посол Украины снова призвал власти ФРГ переоценить позицию по вопросам поставок оружия Киеву. На фоне недавних обязательств, взятых на себя Великобританией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия «больше не должна оставаться в стороне», считает Мельник.

Эстония, Латвия и Литва объявили о поставках оружия на Украину, как и другие члены НАТО ранее. В пятницу Шольц отклонил требования Киева о вооружениях после закрытого заседания правительства.

Накануне стало известно, что Берлин не позволяет союзнику по НАТО Эстонии осуществлять поставки Киеву тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. За последние недели Эстония запрашивала у Берлина разрешение на отправку артиллерии на Украину, которого требует немецкое законодательство об экспорте. Уточняется, что речь идет о 122-миллиметровых гаубицах Д-30, произведенных еще в СССР.

По словам Шольца, поставки будут обсуждаться в случае военной агрессии.

21 января политик заявил, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. По словам канцлера ФРГ, Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

19 января в минобороны ФРГ заявили, что политика правительства Германии в части поставок летальных вооружений Киеву неизменна.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы обсуждать с Зеленским двусторонние отношения. Однако не будут общаться с ним по вопросам Донбасса.

Также в декабре президент Украины сообщил, что готов встретиться с российским лидером в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. Путин ранее подчеркивал, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер хочет обсудить отношения двух стран. По вопросам урегулирования в Донбассе Киеву стоит вести диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, указал он.