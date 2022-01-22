Политолог оценил реакцию США на предложения РФ по гарантиям безопасности
США сопротивляются желанию России получить ответ по предложениям по гарантиям безопасности, опасаясь открыть карты. Об этом сообщил «Известиям» политолог Алексей Мартынов в субботу, 22 января.
Таким образом эксперт прокомментировал просьбу Вашингтона к Москве не обнародовать письменный ответ США на проекты договоров по гарантиям безопасности. О просьбе, озвученной американской администрацией, стало известно накануне.
Российские власти заставили Белый дом «разморозить переговорный процесс, которому больше 10 лет, так еще и заставляют делать это публично», пояснил специалист.
«Они (США. — Ред.) неуютно себя чувствуют, когда карты открыты», — добавил Мартынов.
Москва сделает тот шаг, который сочтет правильным, уверен эксперт. По его словам, действия российской стороны нисколько не зависят от просьб США.
«Мы тоже много чего просим и просили у США. Например, не расширять НАТО на восток, не лезть в наши постсоветские страны и не устраивать там госперевороты. Публиковать или нет ответ США, это воля нашего МИДа. Если они сочтут нужным, то они опубликуют. Почему они стесняются того, что они напишут России в ответ на российские предложения, которые уже опубликованы?» — сказал Мартынов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 21 января после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в тот же день, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом Рябков отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.
В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.