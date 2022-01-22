Пропавшего в Кирове 11-летнего мальчика нашли живым

В Кирове 11-летнего Богдана Ф., пропавшего накануне, нашли живым, Об этом в субботу, 22 января, сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в соцсетях.

«Богдан найден, жив! Спасибо всем участникам поиска», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего с ребенком не раскрываются.

Ранее 22 января также стало известно, что в Уфе пропал 10-летний Денислам В. Волонтеры распространили приметы ребенка: рост 147 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Найти ребенка не могут с пятницы.