Невропатолог рассказал, почему некоторым людям постоянно холодно

Все люди мерзнут в разной степени и причины у этих неприятных ощущений разные. Об этом 22 января рассказал Пятому каналу врач-невропатолог и психоневролог Игорь Поникаровский.

По словам специалиста, в одном помещении при проветривании одни люди себя ощущают комфортно, а другие замерзают.

«Например, приходят пациенты с жалобами на то, что они мерзнут, а также на повышенную потливость. Как правило, это пациенты с вегетососудистой дистонией, их 90% среди всех пациентов», — объяснил специалист.

Другие 10% пациентов имеют другие болезни. Как продолжил невролог, лечащий врач не должен «промахнуться» в выборе обследования, чтобы не пропустить тяжелые заболевания.

Так, симптомокомплекс вегетососудистой дистонии подразумевает ускоренное сердцебиение, повышенные потливость и обмен веществ. На этом фоне пациенты, как правило, мерзнут и чаще это происходит зимой. Поэтому пациенты с этим заболеванием любят лето, а не зиму.

Кроме того, среди заболеваний могут быть нарушения в работе щитовидной железы и надпочечников, когда выделяются гормоны и ускорятся биохимические реакции организма. Соответственно, они могут приводить к выделению большого количества пота и охлаждению организма.

«Поэтому необходимо обследоваться у врача. Искать причину и не пропустить заболевание. С вегетососудистой дистонией жить можно», — добавил врач.

Кроме обследований надо заниматься физкультурой, закаливаться, больше гулять и жить активной, здоровой жизнью.

Ранее в январе врач-невролог Владимир Павленко рассказал, чем боль в почках отличается от боли в пояснице. По его словам, во время проблем с почками болевые ощущения часто отсутствуют, из-за чего болезнь находится в запущенной стадии. Если болят именно почки, то неприятные ощущения локализуются только в одной стороне спины — справа или слева. Также у человека появляются слабость, вялость, разбитость и повышение температуры.