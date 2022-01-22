Шествие по погибшим на Майдане началось в Киеве

В центре украинской столице Киеве 22 января началось шествие памяти о погибших на Майдане во время протестов в 2014 году. В распоряжении «Известий» появились кадры с места событий.

Акция, судя по видео, собрала несколько десятков человек.

22 января на Майдане погибли первые участники массовых протестов. А этот день на Украине отмечают День соборности. Он посвящен воссоединению Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство.

В настоящее время шествие прошло по Крещатику, люди идут в сторону Европейской площади. В руках участников акции флаги Украины и фотографии погибших. Многие несут цветы и свечи.

21 ноября на Украине отметили День достоинства и свободы — государственный праздник, который граждане называют годовщиной евромайдана. В шествии, как отмечается, приняли участие около 700 человек.

На Банковой улице, около офиса президента Украины Владимира Зеленского, незадолго до окончания акции начались столкновения правоохранителей с участниками шествия.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади - Майдане-начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека. Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов. Первая — активисты, которые позже сами во всем признались; вторая — грузинские снайперы; о третьих до сих пор мало что известно.