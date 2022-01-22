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IAAF одобрила нейтральный статус 22 российским легкоатлетам

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила нейтральный статус 22 российским спортсменам. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 января, релизе.

Всемирный совет по рассмотрению допинга в легкой атлетике выразил согласие с тем, что заявки 22 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2022 году.

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В список россиян, в частности, попали Дина Александрова, Александр Буяновский, Вера Чалая, Тимофей Чалый и Алексей Федоров.

При этом в документе отмечается, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлено.

Ранее, 22 декабря 2021 года, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пояснила, что российские атлеты в следующем году смогут принять участие в летнем чемпионате мира в американском Юджине (июль), зимнем мировом первенстве в Белграде (март), летнем чемпионате Европы в Мюнхене (август), командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Омане (март), чемпионате мира по полумарафону в Китае (ноябрь) и чемпионату Европы по кроссу в Италии (декабрь).

World Athletics также постановил, что на любых других международных стартах 2022 года (включая чемпионат мира для спортсменов до 20 лет) российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, могут выступать без какой-либо квоты, писала газета «Спорт-Экспресс».

На время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации легкоатлеты из РФ могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

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