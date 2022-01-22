Фридриха Мерца избрали председателем германской партии ХДС

Фридрих Мерц избран председателем консервативного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в ходе онлайн-съезда. Трансляцию с места события ведет в субботу, 22 января, издание DER SPIEGEL.

За Мерца проголосовали 94% делегатов съезда. При этом в середине декабря 2021 года за политика проголосовали 62,1%.

Накануне экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Мерца пойти с ним на ужин. Отмечалось, что ужин должен был стать точкой начала налаживания общения Мерца с Меркель, так как между ними сложились непростые отношения. Экс-канцлер Германии сослалась на то, что прийти на ужин ей не позволяет расписание.

16 января 2021 года лидером партии ХДС был избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Мерц в тот же день заявил о намерении стать министром экономики и энергетики ФРГ.

Таким образом, Лашет занимал этот пост всего год.