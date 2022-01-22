Врач назвала защищающие иммунитет от «Омикрон»-штамма продукты

Защитить иммунитет в условиях распространения «Омикрон»-штамма коронавируса поможет употребление сала, масла гхи и других жиров животного происхождения. Об этом рассказала в пятницу, 21 января, доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Она уточнила, что человек может съедать кусочек сала в первой половине дня. По словам врача, одной из главных функций животных жиров в организме является дыхательная, что крайне полезно.

«Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма», — отметила Королева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

При этом врач добавила, что клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет. Это, как заверила специалист, не позволит вирусу быстрее распространяться.

«Важно также помнить, что животные и растительные масла содержат витамин А (стимулирует выработку клеток-киллеров, убивающих бактерии и вирусы) и витамин Е — мощный антиоксидант, которых много не только в маслах, но и в составе орехов, авокадо, яичном желтке, а также в цельнозерновых», — подчеркнула Королева.

Вместе с тем она рекомендовала включить в рацион квашеную капусту, которая богата пробиотиками и высокой концентрацией витамина С.

При этом специалисты отмечают, что самолечением заниматься нельзя, и следует проконсультироваться с врачами.

Накануне главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева, заявила, что пациентам с «Омикрон»-штаммом коронавируса, протекающим в легкой форме, можно применять симптоматическое лечение. Она уточнила, что в данном случае речь идет о соблюдении домашнего режима.