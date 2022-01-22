Павел Дуров оценил предложение ЦБ о запрете криптовалют в России

Предложенный Центральным банком России запрет криптовалют может затормозить развитие в стране блокчейн-технологий в целом. Об этом 22 января в своем Telegram-канале написал основатель мессенджера и один из основателей соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров.

«Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства», — подчеркнул он.

В настоящее время, отметил программист, Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и при «вдумчивом регулировании» может стать одним из крупных игроков новой экономики.

Предприниматель указал, что ему понятны опасения регулятора, однако в случае с криптовалютами лучше ограничиться мягким регулированием вместо полного запрета.

20 января Центробанк представил доклад, в котором рассказал о вреде криптовалют для экономики. Как полагает регулятор, ситуация угрожает экологии страны, энергообеспечению, а также вызывает стремление нарушать законодательство. Кроме того, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества.

В итоге ЦБ предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В тот же день президент ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что Центробанку надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его. Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области.