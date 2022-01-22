В Казани троллейбус защемил женщину дверьми и протащил несколько метров

Жительница Казани скончалась от полученных травм после того, как ее защемило дверьми троллейбуса. Водитель не заметил случившегося, и в результате женщину протащило несколько метров. Об этом 22 января сообщили в управлении МВД по Татарстану.

Инцидент произошел утром на остановке по улице Кулагина.

«Пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из троллейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров, продолжив движение. Пожилая женщина, предположительно 70 лет, скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняются.

18 января в Находке нетрезвый водитель без прав протащил за машиной полицейского.

Инцидент произошел в момент, когда один из сотрудников ДПС подошел к нарушителю для выяснения обстоятельств. Водитель при этом внезапно нажал на педаль газа и провез за автомобилем полицейского.