В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек

В России за сутки зафиксировано 57 212 новых случаев COVID-19, госпитализированы 9902 человека, выздоровели 25 525 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, 22 января.



Наибольшее число заболевших выявили в Москве — 16 094 случая. Следом идет Санкт-Петербург — 8451 случай. Замыкает тройку Московская область — здесь было зафиксировано 6400 случаев.



Более 800 заболевших также зафиксировали в восьми регионах России — в Нижегородской области, Якутии, Ханты-Мансийском АО, Самарской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Всего за сутки госпитализировали почти 10 тыс. человек, что на 8,4% больше по сравнению с показателем от 21 января.

Выздоровели за сутки 25 525 человек. Общее число вылечившихся достигло 10 000 577.

Ранее, в субботу, врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева заявила, что COVID-19, в том числе и его «Омикрон»-штамм», может спровоцировать обострение кожных заболеваний. По ее словам, у всех штаммов инфекции отмечаются такие дерматологические симптомы, как токсическая эритема, крапивница, поражение слизистых полости рта. Реже встречаются поражения сосудов кожи — васкулиты.

В этот же день инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.