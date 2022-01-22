Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Мир
В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела
Мир
Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины
Общество
В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»
Общество
В Москве арестован подозреваемый в основании хакерской группы
Мир
МИД обвинил США в «токсичной» кампании против России
Общество
Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Наука
Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту
Общество
В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек
Сюжет:

В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за сутки зафиксировано 57 212 новых случаев COVID-19, госпитализированы 9902 человека, выздоровели 25 525 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, 22 января.

Отложенный удар: как на подростках скажется коронавирус
Последствия пандемии грозят повышенной тревожностью, страхом близости и тягой к накопительству


Наибольшее число заболевших выявили в Москве — 16 094 случая. Следом идет Санкт-Петербург — 8451 случай. Замыкает тройку Московская область — здесь было зафиксировано 6400 случаев.

Более 800 заболевших также зафиксировали в восьми регионах России — в Нижегородской области, Якутии, Ханты-Мансийском АО, Самарской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Всего за сутки госпитализировали почти 10 тыс. человек, что на 8,4% больше по сравнению с показателем от 21 января.

Выздоровели за сутки 25 525 человек. Общее число вылечившихся достигло 10 000 577.

Ранее, в субботу, врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева заявила, что COVID-19, в том числе и его «Омикрон»-штамм», может спровоцировать обострение кожных заболеваний. По ее словам, у всех штаммов инфекции отмечаются такие дерматологические симптомы, как токсическая эритема, крапивница, поражение слизистых полости рта. Реже встречаются поражения сосудов кожи — васкулиты.

В этот же день инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022