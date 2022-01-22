Сильнейший снегопад обрушился на Краснодарский край

Снегопад остановил работу аэропорта в Краснодаре. Изменения в расписании коснулись больше 20 авиарейсов. Часть самолетов отправилась на запасные аэродромы. Из-за непогоды 5 тыс. человек остались без электричества. На участке федеральной трассы А-290 перекрывали движение. Ограничения вводили из-за двух застрявших большегрузов. В Юбилейном высота снежного покрова достигла 50 см, сообщает телеканал «Известия». В Славянске-на-Кубани из-за дождя подтоплено 36 участков. Режим повышенной готовности введен почти по всей Кубани. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20–25 м/с.

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