Рогозин запросит позицию NASA из-за отказа США выдать визу российскому космонавту Чубу

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направит запрос главе NASA Биллу Нельсону относительно ситуации с невыдачей американской визы российскому космонавту Николаю Чубу.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», — написал Рогозин в Twitter.

22 января стало известно, что США без объяснения причин отказали Чубу в визе. Космонавт должен был пройти в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне подготовку на макете американского сегмента МКС, ознакомиться с работой систем и пройти курс действий во внештатной ситуации, без этого полет в космос невозможен, а Чуб должен отправиться на МКС в 2023 году.

Рогозин назвал отказ в визе опасным прецедентом, а в заявлении самой госкорпорации отмечается, что теперь под вопрос поставлена безопасность и самого полета космонавта к МКС, и безопасность американского сегмента станции.

В России астронавты из других стран обычно тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент Международной космической станции (МКС). Российские же космонавты проводят тренировки в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом.

Ранее между РФ и США уже возникали визовые скандалы из-за действий американской стороны.

В сентябре в российском МИДе обвинили США в манипуляции выдачей виз для оказания давления на другие страны. Как отметили тогда в генконсульстве РФ в Хьюстоне, Вашингтон ведет политику «визового сдерживания», в частности, в отношении российских дипломатов. Поводом для таких заявлений стал отказ председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому в визе для участия в Генассамблее ООН.