Девятилетней студентке МГУ Тепляковой предложили покинуть вуз

Академик Российской академии образования (РАО), член Совета по правам человека Александр Асмолов 22 января призвал прекратить «эксперимент» с обучением девятилетней Алисы Тепляковой на факультете психологии МГУ. Асмолов предложил Тепляковой учиться в школе юного психолога.

«Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием. Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Теплякова может учиться», — приводит «РИА Новости» слова академика.

Асмолов выразил надежду, что «выход из этой ситуации» будет найден в ближайшие месяцы.

«Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения», — заключил Асмолов.

Ранее 27 декабря уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что учтет мнение члена СПЧ Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки.

26 декабря стало известно, что Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и Львовой-Беловой с просьбой приостановить «опасный социально-психологический эксперимент».

21 декабря во время сдачи экзамена Теплякова покинула аудиторию после того, как неправильно ответила на вопрос. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал».

Ранее факультет психологии МГУ, где обучается 9-летний ребенок, заявил, что нарушений при приеме экзамена у Тепляковой не было. При этом родители девочки настаивают на том, что ее в университете травят и не поддерживают.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й, но документ получила через год по техническим причинам.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ, ее приняли на платной основе.