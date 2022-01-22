Химик отметил важность программы «Наука и техника» на РЕН ТВ

Передачи, подобные «Науке и технике», премьера которой состоялась в 12:00 мск субботы, 22 января, на телеканале РЕН ТВ, крайне важны, их не хватает в телеэфирах. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, подобные программы позволяют людям узнать о науке простыми словами.

«Несмотря на то что химию сейчас изучают в школе, по окончании благополучно забывают всё, что там изучали. И конечно, нехватка знаний, недостаток таких образовательных программ приводит к тому, что, с одной стороны, люди начинают верить во всякие чудодейственные средства — сода, перекись водорода. И отравляют себя», — привел он последствия незнания химии.

С другой стороны, возникает боязнь химии, продолжил он. Программы об этой науке нужны для понимания гражданами химических процессов и использования их в разных сферах жизни.

«Такие программы, конечно же, должны доносить до зрителя информацию доступным для них языком. То есть говорить о сложном простыми словами. Чтобы каждый мог понять, о чем идет речь», — заключил химик.

21 января директор центра изучения исторической памяти МПГУ Сергей Засорин прокомментировал запуск новой программы «Наука и техника». По его прогнозу, передача будет пользоваться популярностью у зрителей.

Как отметил сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко, программа даст зрителям информацию о том, как наука становится двигателем изменений в быстро меняющемся мире.

19 января авторы передачи рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00.