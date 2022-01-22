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Премьер Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 1 февраля проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства 22 января.

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Поручение вошло в утвержденный план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом.

Проект плана дополнительных мер обсуждался на расширенном заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января. Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер из-за распространения в стране штамма «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

14 января Москва начала усиление работы амбулаторной службы в связи с «Омикроном». Так, власти значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ.

Кроме того, расширяется спектр доступных диагностических возможностей в поликлиниках. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам на месте будут проводить дополнительные обследования, в частности, взятие анализа крови.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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