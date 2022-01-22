Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил главе NASA Биллу Нельсону запрос по невыдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу. Об этом руководитель госкорпорации сообщил 22 января в своем Telegram-канале.

«Американцы не выдали визу Николаю Чубу (экипаж Олега Кононенко) для поездки на тренировочную сессию в Центр Джонсона», — подтвердил Рогозин.

По его словам, он направил Нельсону запрос по инциденту.

«Это не дело», — заключил Рогозин.

Ранее, в субботу, источник сообщил, что Соединенные Штаты без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Чубу. Он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной 2023 года.

В России астронавты из других стран обычно тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент Международной космической станции (МКС). Российские же космонавты проводят тренировки в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что Россия и США готовят соглашение о возобновлении перекрестных полетов на МКС. Планируется, что полеты российских космонавтов на кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года.

В июне Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, глава NASA отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.