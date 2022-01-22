Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Общество
Шахта «Комсомолец» в Кузбассе заработала в штатном режиме
Мир
Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины
Общество
В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»
Общество
В Москве арестован подозреваемый в основании хакерской группы
Экономика
Цена биткоина снизилась до $35,44 тыс. впервые с июля 2021 года
Общество
Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Наука
Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту
Общество
За сутки в России госпитализировали 9902 человека с COVID-19
Сюжет:

Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил главе NASA Биллу Нельсону запрос по невыдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу. Об этом руководитель госкорпорации сообщил 22 января в своем Telegram-канале.

Эпоха возрождения: 2021 год стал прорывным для российского космоса
Какие проекты были осуществлены впервые в мире и какие возобновились после долгого перерыва

«Американцы не выдали визу Николаю Чубу (экипаж Олега Кононенко) для поездки на тренировочную сессию в Центр Джонсона», — подтвердил Рогозин.

По его словам, он направил Нельсону запрос по инциденту.

«Это не дело», — заключил Рогозин.

Ранее, в субботу, источник сообщил, что Соединенные Штаты без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Чубу. Он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной 2023 года.

В России астронавты из других стран обычно тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент Международной космической станции (МКС). Российские же космонавты проводят тренировки в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что Россия и США готовят соглашение о возобновлении перекрестных полетов на МКС. Планируется, что полеты российских космонавтов на кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года.

В июне Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, глава NASA отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022