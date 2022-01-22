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На Украине рассказали об ультиматуме Зеленского гражданам

Генерал Москаль: Зеленский пугает украинцев войной с РФ для выполнения минских соглашений
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Президент Украины Владимир Зеленский может использовать слухи о «вторжении» России в качестве повода для выполнения Минских соглашений, заявил 21 января экс-глава Закарпатской обладминистрации, генерал-лейтенант МВД в отставке Геннадий Москаль в комментарии телеканалу «Наш».

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По его мнению, у Зеленского могут «заехать шарики за ролики», и он выдвинет украинцам ультиматум: или российская армия занимает территорию страны, в то время как у Украины нет ни сил, ни техники, ни денег для войны, или Киев выполняет Минские соглашения.

«Это самый реалистичный сценарий, который сегодня может быть», — указал он.

Москаль полагает, что украинского лидера убеждают в необходимости выполнения Минских соглашений и проведения выборов в самопровозглашенных республиках на Донбассе.

Чтобы начать выполнение минских договоренностей, Зеленскому выгодно нагнетать страх вокруг мнимного вторжения РФ, добавил Москаль.

19 января посольство РФ в Соединенных Штатах призвало Вашингтон убедить Украину следовать минским договоренностям. В дипмиссии указали, что у Москвы нет планов вторгаться на территории других государств, в то время как «практика перемещения войск на собственной земле» — суверенное дело России.

Ранее, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

В тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация в Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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