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Глава ВМС Германии допустил риск начала континентальной войны

Глава ВМС Германии Шенбах заявил о риске начала континентальной войны в течение 10-20 лет
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Следующая континентальная война может начаться в ближайшие десятилетия. Об этом 21 января заявил командир военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

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«Я считаю, что война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10–20 лет», — ответил он на вопрос в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Как он добавил, двусторонние партнерства в настоящее время «не имеют значения». Государства должны объединяться в «более тесные союзы», заключил Шенбах.

Также в ходе конференции он поделился мнением, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По его словам, принадлежность полуострова России «это факт».

1 января издание Foreign Policy назвало 10 возможных военных конфликтов в 2022 году. Журнал отметил, что, несмотря на снижение числа глобальных конфликтов, региональные и местные продолжают бушевать и уносить жизни за счет разрухи и голода. При этом аналитики оценили вероятность столкновения США и Китая из-за Тайваня и отнесли в первую тройку потенциально вероятных мест начала конфликта Украину, Эфиопию и Афганистан.

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