Глава МИД Великобритании в феврале посетит Москву

Россия согласилась на визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в феврале по просьбе Лондона. Об этом 22 января рассказал источник в дипломатических кругах.

По его словам, высокопоставленный дипломат попросила о возможности приехать в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — цитирует источник «РИА Новости».

О планах Трасс посетить Москву стало известно 12 января. По словам одного из источников Times, поездка планировалась на начало февраля.

Британские министры иностранных дел не посещали Москву с декабря 2017 года, когда в столицу РФ приезжал Борис Джонсон, возглавляющий сейчас британское правительство.

12 января российское посольство в Лондоне заявило, что высказывания Трасс о якобы российской агрессии вызывают озабоченность у Москвы. Представители посольства подчеркнули, что «повторяющиеся обвинения вводят в заблуждение».